A marca .Pormenor, que recentemente chamou a atenção de torcedores ao lançar camisas de tradicionais clubes pequenos do Rio, fez uma homenagem a Ado, um dos grandes ídolos do Bangu. Uma camisa do ex-jogador de 59 anos começou a ser vendida nesta segunda-feira (17) e toda a renda, segundo a empresa, será entregue a ele, que vem passando por dificuldades financeiras.



Eleito bola de prata no Campeonato Brasileiro de 1985, quando o Bangu perdeu a final para o Coritiba, Ado agradeceu a homenagem. "De coração, eu fico muito feliz e satisfeito com todo este carinho. A camisa é demais. Ela é linda".



Depois da coleção "Clássico Suburbano", a .Pormenor, que tem raízes suburbanas, voltou ao futebol desta vez com o objetivo de resgatas ídolos do passado.



"O ídolo é construído por toda a atmosfera que o cerca, a torcida. Precisamos valorizar os verdadeiros ídolos. Um resgate merecido e muito justo", disse Bernardo Cordeiro, um dos fundadores da empresa.



A camisa de Ado está à venda por R$ 100 e tem ilustrações do artista e pesquisador carioca Pedro Pessanha.