Publicado 17/05/2021 15:47

Pelo terceiro ano consecutivo, o Real Madrid foi apontado como a marca mais valiosa do futebol. Segundo o estudo "Football 50 2021", da consultoria Brand Finance, o clube espanhol está avaliado em 1,27 bilhão de euros (cerca de R$ 8.12 bilhões).

A diferença para o rival Barcelona, o segundo na lista, não foi grande. Os catalães têm valor de 1,26 bilhão (R$ 8,06 bilhões), seguido pelo Manchester United, com 1,13 bilhão (R$ 7,23 bilhões). A lista com os 10 primeiros também conta com: Manchester City (1,11 bilhão de euros), Bayern de Munique (1,06 bilhão bilhão de euros), Liverpool ( 973 milhões bilhão de euros), Paris Saint-Germain (887 milhões de euros), Chelsea (769 milhões de de euros), Tottenham (723 milhões de euros) e Arsenal (675 milhões de euros).



Ainda de acordo com o estudo, a maioria dos clubes teve queda no valor da marca por causa da pandemia de covid-19. No top 10, apenas o Bayern de Munique cresceu (1,1%). Além disso, a criação da Superliga gerou uma perda geral de 600 milhões de euros para os 12 clubes fundadores.