Atacante, de 35 anos, rescinde com o Fantasma e cogita dar 'tempo' no futebol José Tramontin/Operário-PR

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:21

Rio - Aos 36 anos, Roger que foi atacante de grandes clubes brasileiros como Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo e Internacional anunciou o fim da sua carreira como jogador profissional. Ele disputou o Paulistão pelo Inter de Limeira e agora assume o cargo de gerente de futebol do clube paulista.

Publicidade

"Hoje é um dia muito especial para mim. Depois de quase 20 anos de carreira, jogando profissionalmente, eu começo essa coletiva me despedindo. Então esse final de semana foi o último como atleta", afirmou o agora ex-jogador.



Roger também falou do projeto que recebeu de ajudar na estruturação do clube do interior de São Paulo. "O que eu quero fazer aqui é o que eu fiz ao longo desses últimos 20 anos como atleta profissional: entregar o meu melhor. Entregar trabalho, entregar dedicação, entregar o que eu puder de resultado para a Inter se tornar ainda maior. Por que aceitar o convite? Eu vejo hoje a Inter com potencial de crescimento maravilhoso. Clube organizado, não tem dívida.", disse.