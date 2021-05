Benfica de Jorge Jesus ainda sonha com o segundo lugar no Campeonato Português Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 20:00

Rio - Apesar de ter enfrentado uma temporada turbulenta, o técnico Jorge Jesus seguirá no comando do Benfica. De acordo com o vice-presidente do clube, Jaime Antunes, mesmo com os resultados ruins, a ideia da diretoria é dar mais uma chance ao ídolo do Flamengo em 2021/22.

"No Benfica costuma-se cumprir os contratos. Temos que começar a nova temporada numa atitude diferente, com humildade, dizendo aos sócios que estamos aqui para lutar pelos objetivos que o Benfica sempre pretende alcançar", disse o dirigente à Rádio Renascença.



Desde que retornou ao Benfica, Jesus comandou a equipe em 51 partidas, com 31 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Ao longo da temporada, foi eliminado ainda nos playoffs da Champions League para o PAOK, da Grécia, e terminou o Campeonato Português na terceira colocação.