Publicado 17/05/2021 19:23

Barcelona - Em meio à negociação de renovação de contrato de Lionel Messi, o Barcelona trabalha para cumprir a promessa de fortalecer o elenco para a próxima temporada. De acordo com o jornal esportivo francês 'L'Équipe', o holandês Memphis Depay, de 27 anos, será o primeiro reforço do clube para a próxima temporada. Companheiro dos brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no Lyon, o atacante está em fim de contrato e chegaria sem custos à Catalunha.

De acordo com a publicação, os representantes do atacante holandês chegaram a um acordo com o Barcelona. Com o clube em delicada situação financeira, Depay teria aceitado um salário condizente com a realidade atual para realizar o sonho de vestir a camisa do Barça.

Com contrato válido até junho, a exemplo de Messi, Depay chegaria numa negociação sem custos de transferência. Com 22 gols em 39 jogos na temporada, o atacante tem sido o principal nome do Lyon e da seleção da Holanda nos últimos anos. Com regularidade, superou a desconfiança pela passagem sem brilho pelo Manchester United, em 2015, e, caso a transação seja concretizada, chega à Catalunha com status de reforço de peso.