Após 11 anos na Europa, o atacante Douglas Costa volta ao Grêmio com status de reforço de peso para a sequência da temporada Divulgação/Grêmio

Publicado 21/05/2021 17:33

Porto Alegre - Agora é oficial, pelo menos por parte da Juventus. Douglas Costa Douglas teve o empréstimo de uma temporada confirmado pelo clube italiano ao Grêmio, nesta sexta-feira. Em nota oficial publicada em site oficial e redes sociais, a Velha Senhora antecipou o anúncio do Tricolor Gaúcho, que já havia sido 'furado' após o vazamento do vídeo preparado pelo departamento de comunicação do clube para confirmar o reforço. O anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento.

Onze anos depois de deixar o clube como uma promessa, Douglas Costa volta com status de reforço de peso. Ao término do empréstimo com validade até junho de 2022, ele assina a renovação até o final de 2023. Com uma Copa do Mundo no currículo, a de 2018, disputada na Rússia, o atacante, de 30 anos, chega com uma importante bagagem adquirida com as camisas do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Bayern de Munique, da Alemanha, e Juventus, da Itália.



No vídeo que vazou e viralizou nas redes sociais, Douglas Costa destacou a ligação com o clube do coração e a influência de líderes como o zagueiro Pedro Geromel, um dos líderes do elenco e companheiro no Mundial da Rússia. Após as negociações em sequência de Everton Cebolinha e Pepê, o atacante chega para ocupar uma importante lacuna no esquema de Tiago Nunes.

"Depois de 12 anos fora, acredito que é o momento justo de voltar para casa. Porque essa conversa se iniciou muito tempo atrás, estava na Copa da Rússia e ele (Geromel) brincando, "e aí, vai voltar?" Falei daqui dois ou três anos me convoca que eu estou lá. E passou rápido, graças a Deus o Geromel teve impacto importante nisso, um cara que sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os funcionários e atletas também quererem minha chegada. Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora e acredito que vamos colher muitos frutos agora. Realmente sempre foi o time do meu coração", disse Douglas Costa.



Considerado uma das principais revelações do Grêmio, Douglas Costa foi vendido ao Shakhtar, em 2010, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época). Vale destacar que no dia 23 de maio a janela de transferências internacionais para o Brasil será fechada.