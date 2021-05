Messi com uma camisa do Newell's Old Boys em homenagem a Maradona Reprodução/Barcelona

Por O Dia

Publicado 22/05/2021

De férias antecipadas no Barcelona, Lionel Messi deu uma entrevista ao jornal argentino 'Olé' e não quis falar sobre o seu futuro. Mas afirmou já estar pensando na disputa da Copa América, em busca de seu primeiro título com a Argentina, e também revelou um arrependimento: não ter pedido as camisas de Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos quando os enfrentou no início de carreira.



Explica-se, Messi é um colecionador de camisas e sempre busca trocar com adversários para aumentar sua coleção.



"Lamento não ter pedido camisas a jogadores que enfrentei quando era garoto, quando estava começando. Como Ronaldo e Roberto Carlos. Ainda me faltam camisas de alguns deles, mas já tenho a maioria", afirmou Messi.



Em relação à Copa América, o craque argentino lembrou que irá se reencontrar com muitos companheiros após mais de um ano sem jogos de seleções. E vive a expectativa de buscar em casa o título que encerraria o jejum que dura desde 1993.



"Todo o grupo está ansioso, empolgado para poder jogar essa Copa. Faz muito tempo que não nos juntamos também. É uma Copa especial, diferente, pelo fato de que certamente não haverá torcida. Mas, mesmo assim, pessoalmente, quero muito estar lá novamente", disse.



Por fim, Messi também admitiu que gosta de acompanhar partidas de futebol de outras ligas européias. "Eu vejo, gosto. Fico atento, mas assisto mais como um amador do que estudando. Para assim curtir mais o esporte".