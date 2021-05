Diego Aguirre não chegou a um acordo financeiro com o Corinthians e encerrou as negociações Renato Gizzi/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 17:41

São Paulo - A oito dias da estreia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não definiu quem será o técnico que estará à beira do gramado da Neo Química Arena, dia 30, no confronto com o Atlético-GO. Após o 'não' de Renato Gaúcho, a diretoria teve outro oferta recusada neste sábado. No comando do Al-Rayyan, do Catar, Diego Aguirre não chegou a um acordo financeiro com a diretoria do clube paulista e encerrou a negociação.

Em delicada situação financeira, o Timão considerou acima da realidade a contraproposta feira pelo técnico uruguaio após a apresentação da primeira oferta. Experiente, Aguirre, de 55 anos, ganhou força após a negativa de Renato Gaúcho, principalmente pelo conhecimento do mercado brasileiro. Entre 2015 e 2018, o treinador dirigiu Internacional, Atlético-MG e São Paulo.



De volta à estaca zero, o Corinthians, limitado pela própria realidade financeira, deve retomar no país as buscas para substituir o demitido Vagner Mancini. Dorival Júnior, Antônio Carlos Zago e Lisca são alguns dos nomes comentados pela imprensa paulista.