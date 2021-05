Dispensado pelo Barça, Suárez celebra a volta por cima após o título espanhol AFP

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 18:31

Vitoria-Gasteiz - Decisivo na conquista do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid, Suárez não conteve as lágrimas. O choro do atacante uruguaio teve um misto de alegria pela volta por cima pelo clube Colchonero e de mágoa pela maneira que foi dispensado pelo Barcelona, terceiro colocado na competição. Com um gol marcado na vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Valladolid, o camisa voltou a mostrar seu poder de decisão e desabafou após a conquista.

"Sinto muitas coisas, é difícil na situação que vivi na temporada passada, na forma como me menosprezaram e o Atlético abriu as portas para que eu mostrasse que continuo bem", disse Luis Suárez à 'Movistar +'.

Ídolo do Barcelona, Suárez fez história na Catalunha. Ao lado de Messi e Neymar, formou o badalado trio MSN na conquista da Liga dos Campeões de 2014/15. Em seis temporadas, marcou 198 gols e conquistou 13 títulos. O ciclo chegou ao fim de forma inesperada em setembro do ano passado. Em rota de colisão com a diretoria, foi negociado sem direito a uma segunda chance com Ronald Koeaman. Sua saída foi criticada por astros como Piqué e Messi.

"Muitas pessoas que sofreram comigo, minha esposa, meus filhos, todos os dias, estou no futebol há muitos anos e acho que é o ano em que mais sofreram com tudo... O título é mais uma demonstração de que o Atlético teve um grande ano, mostramos que somos a equipe mais regular", disse Suárez.