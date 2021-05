Após quase 12 anos na Europa, Douglas Costa volta ao Grêmio como o principal reforço para a sequência da temporada Reprodução/Grêmio TV

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 21:58

Porto Alegre - No dia seguinte ao anúncio oficial da volta ao Grêmio, Douglas Costa fez o primeiro treino no CT Luiz Carvalho neste sábado. Após quase 12 temporadas na Europa, período em que defendeu as camisas de Shakhta, Bayern de Munique e Juventus, o atacante, de 30 anos, teve o primeiro contato com os novos companheiros e conheceu o técnico Tiago Nunes.

Recuperado de uma lesão no pé direito, Douglas Costa fez uma leve atividade física. Com cautela, a comissão técnica planeja a estreia do reforço em junho. No CT, o atacante reencontrou Rafinha, companheiro de clube na Alemanha.

Publicidade

Longe dos gramados desde fevereiro, o atacante precisará de pelo menos duas semanas para estrear. Os mais otimistas preveem que o esperado momento pode acontecer contra o Athletico-PR, dia 13, na Arena da Baixada, na terceira rodada do Brasileiro.