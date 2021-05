Final do Gaúcho entre Grêmio e Internacional foi muito nervosa Lucas Uebel/Gremio FBPA

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 18:37

Em um Gre-Nal muito nervoso, o Grêmio empatou em casa com o Internacional em 1 a 1 e conquistou o tetra do Campeonato Gaúcho, desta vez sem Renato Gaúcho no comando. Ex-Flamengo, Rafinha teve forte discussão com Yuri Alberto e os dois foram expulsos ainda no primeiro tempo, tendo que sair de campo escoltados por seguranças para não chegarem às vias de fato.

Como venceu na partida de ida no Beira-Rio por 2 a 1, o Grêmio, agora comandado por Tiago Nunes, tinha a vantagem do empate e o título ficou ainda mais perto quando Ferreira marcou aos 52 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o Internacional de Miguel Ángel Ramírez não desistiu e empatou com Rodrigo Dourado aos 21 da segunda etapa.



Pepê ainda perdeu um gol incrível, mas não fez falta. No fim, Guerrero ainda foi expulso em nova confusão. E o Grêmio manteve a hegomonia recente no estado depois de conquistar os títulos de 2018, 2019 e 2020. Já o Internacional, que nesse período perdeu duas finais para o rival, não conquista o Gaúcho desde 2016.