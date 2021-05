Ex-auxiliar de Tite na Seleção, Sylvinho será o substituto de Vagner Mancini na sequência da temporada Divulgação

São Paulo - Uma semana após a demissão de Vagner Mancini, o Corinthians anunciou neste domingo Sylvinho como técnico até o fim de 2022. Após o fracasso nas negociações com Renato Gaúcho, sem clube, e o uruguaio Diego Aguirre, do Al-Rayyan, do Catar, o clube recorreu a um velho conhecido para iniciar o projeto de reestruturação após as seguidas eliminações no Campeonato Paulista e na Sul-Americana.

Revelado pelo Corinthians, Sylvinho iniciou a carreira na base do clube como lateral-esquerdo, em 1994. Na Europa, vestiu as camisas de Arsenal e Manchester City, na Inglaterra, e Barcelona e Celta, na Espanha. Plano C da diretoria, o treinador chega credenciado pela experiência como auxiliar de Tite na seleção brasileira e no comando do Lyon, em 2019.

No Corinthians, Sylvinho teve a chance no início da carreira como auxiliar de Tite e Mano Menezes, entre 2014 e 2015. A delicada situação financeira do clube impede o novo treinador de aspirar grandes contratações. No confronto com o River Plate, do Paraguai, quarta-feira, às 21h30, pela Sul-Americana, Sylvinho terá a chance de avaliar ao vivo a despedida da equipe, já eliminada da competição. No próximo domingo, o Timão estreia no Brasileiro contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena.