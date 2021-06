Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Gianluigi Donnarumma não sofreu gols pela Itália na Eurocopa - AFP

Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Gianluigi Donnarumma não sofreu gols pela Itália na EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:28

Paris - Em fim de contrato com o Milan, Gianluigi Donnarumma será o novo goleiro do Paris Saint-Germain. A serviço da Italia, dona da melhor campanha no início da Eurocopa, o goleiro, de 22 anos, realizará exames médicos na próxima segunda-feira, em Florença, antes de ser anunciado oficialmente. A informação foi revelada pelo diário francês 'L'Équipe'.

Em alta no mercado, Donnarumma decidiu não renovar o vínculo com o Milan, com validade até o fim deste mês, despertou o interesse do Barcelona, mas aceitou a proposta do PSG e será o goleiro mais bem pago do mundo. O contrato de cinco anos é avaliado em 60 milhões de euros, cerca de R$ 370 milhões. Por mês, o arqueiro embolsará cerca de R$ 6 milhões.

Publicidade

Apesar do pesado investimento para contratar um concorrente de peso Keylor Navas, ex-Real Madrid, o goleiro chega a Paris a custo zero, assim como holandês Wijnaldum, ex-Liverpool, que também esteve perto do acerto com o Barcelona.