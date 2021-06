Mats Hummels falou sobre a eliminação da Alemanha - AFP

Mats Hummels falou sobre a eliminação da AlemanhaAFP

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:28

Alemanha - Mats Hummels, zagueiro alemão, fez gol contra na partida contra a França, no primeiro jogo da Alemanha, pela Eurocopa. O sentimento foi de tristeza para o jogador, no entanto, o filho de três anos, Ludwig Hummels, comemorou sem saber que não era a favor da seleção alemã.

"Felizmente, ele ainda não sabe o que é um gol contra. Ele acredita que colocar a bola no gol é sempre correto. Me disseram que ele comemorou. Vou ter que explicar a ele".

Publicidade

O lance do gol contra foi após um desvio do zagueiro alemão no cruzamento do francês, Lucas Hernández, sem chances para o goleiro Manuel Neuer. Reconhecido pelo próprio jogador, Hummels disse que esses tipos de bolas são mais difíceis para qualquer defesa afastar o perigo.

Além do gol contra, a partida ficou marcada também como o retorno do zagueiro à seleção alemã após dois anos. Na época, o técnico Joachim Low, o dispensou depois da eliminação da Alemanha, na fase de grupos na Copa da Rússia, em 2018.

Publicidade

Neste sábado (19), a Alemanha enfrenta Portugal, pela segunda partida do grupo F, no Allianz Arena de Munique, às 13h.