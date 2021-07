Fábio Sormani - Reprodução Internet

Publicado 16/07/2021 19:50 | Atualizado 16/07/2021 19:52

Rio - Na próxima quarta-feira (21), o Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia, às 21h30, pelo jogo da volta nas oitavas da Libertadores, no Maracanã. Confiante com a classificação do Rubro-Negro, o comentarista Sormani afirma que a vaga já está garantida.

"No Flamengo não tem essa conversa afiada de poupar jogadores no Brasileiro. O Flamengo tem objetivos gigantescos por conta do investimento. Eles estão tentando buscar o tricampeonato, só o São Paulo conseguiu. O jogo de domingo seria muito importante para o Renato ajeitar essa máquina que esta construindo no Flamengo. Contra o Defensa foi o primeiro jogo, não teve condições de fazer o que queria. Agora ele tem treinos e um jogo".

Além disso, Sormani acredita que o técnico Renato Gaúcho não poupe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de ter uma pequena vantagem na decisão da Libertadores.

"Há uma possibilidade boa dele colocar em campo o que tem de melhor contra o Bahia. Para mim, essa vaga na Libertadores já foi. Já classificou. Time joga pelo empate, em casa e com torcida ", disse o jornalista.