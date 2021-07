Apresentação de novos uniformes do FC Bravos - Foto: Reprodução

Apresentação de novos uniformes do FC BravosFoto: Reprodução

Publicado 20/07/2021 19:18

Rio - O jogador Martín Galván, do FC Bravo, em Juarez, passou por uma situação indelicada durante apresentação de uniforme do clube mexicano, após um erro no show de pirotecnia do evento. O atleta estava desfilando no palco, quando o dispositivo foi acionado em cima do jogador.

Além de Martín, Karen González estava ao lado do jogador e passou pelo mesmo susto, quando conseguiram se mover rapidamente para escapar dos fogos de artifício. Durante o susto, o atleta ficou sacudindo o calção, mas por pouco, os dois não se queimaram.

Publicidade

O evento estava apresentando o novo conjunto de uniformes do clube mexicano para o torneio Apertura 2021, com novo modelo local, visitante e terceiro uniforme.