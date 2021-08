Ana Thais Matos - Reprodução

19/08/2021

Rio - Nesta quarta-feira, Vitória e Vila Nova empataram sem gols pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão mas a transmissão da partida ficou marcada pela participação da comentarista Ana Thaís Matos. A jornalista do grupo Globo destacou a escalação do atacante Wesley Pionteck pelo Vitória, que foi condenado em 2019 por agredir sua ex-namorada com uma faca.

"E rapidinho, eu estava falando agora sobre o Weley e talvez não tenha contextualizado sobre o fato dele ser titular ou não no time do Vitória. A Argentina tem alguns clubes que colocam em seus contratos que podem rescindir com os jogadores quando tem algum caso de violência contra a mulher, como é o caso do Wesley. Aqui no Brasil ainda não é algo que acontece muito nos clubes", explicou a comentarista.

"Muito pelo contrário, os clubes até permitem ou reforçam a permanência de agressores de mulheres nos times, como é o caso do Wesley. Então tem pessoas que talvez não saibam, mulheres que não conheçam a história, só para contextualizar a crítica ao jogador", completou Ana Thaís Matos.

O narrador Jader Rocha, que fez a partida com Ana Thaís Matos, também ressaltou que Wesley foi condenado a um ano e quatro meses de prisão por ter agredido sua ex-namorada. O atacante atuava pelo RB Bragantino na época do crime, antes de se transferir para o Vitória.



Em suas redes sociais, a comentarista também destacou que é preciso não esquecer de casos como o de Wesley e desejou melhoras à vítima.



"Que a vítima tenha se recuperado psicológica e fisicamente da agressão. E q mulheres e homens q tenham escutado a transmissão entendam que é fundamental não deixarmos o assunto esquecido. Obrigada ao meu colega Jader Rocha, inteirado com o assunto e a Coordenação do jogo", escreveu a Ana Thaís Matos em seu Twitter.