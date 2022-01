Phillippe Coutinho entra na mira do Flamengo - Foto: Jose Jordan/AFP

Phillippe Coutinho entra na mira do FlamengoFoto: Jose Jordan/AFP

Publicado 01/01/2022 13:17

Rio - O meia-atacante Philippe Coutinho, do Barcelona, recebeu uma oferta do Tottenham, da Inglaterra. De acordo com o jornal espanhol "El Nacional", o jogador de 29 anos, quer adquirir o passe do atleta de graça e assinar por empréstimo.

A proposta é bem vista pela diretoria do Barcelona, que poderia se livrar do alto custo para permanecer com o jogador, que recebe por cerca de 440 mil euros por semana (R$ 2,8 milhões). Por outro lado, apesar de sofrer uma péssima situação financeira, o clube espanhol pretende lucrar com até 20 milhões de euros pelo meia-atacante.

Especulado no Flamengo, o jogador tem o desejo de retornar ao Brasil e mira uma futura convocação para a Copa do Mundo, no Catar. No entanto, de acordo com o jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports", o respeito e carinho pelo Vasco, clube que o revelou para o futebol e um dos principais rivais do Rubro-negro, pode impedir uma futura negociação.