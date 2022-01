Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 01/01/2022 13:49

Rio - Apesar da quebra de recordes e gols, Cristiano Ronaldo, tem recebido criticas na Inglaterra. Após a partida do Manchester United contra o Newcastle, que terminou em 1 a 1, o jogador foi detonado por Gabriel Agbonlahor, ex-atacante do Aston Villa e com passagem breve pela seleção inglesa.

- Está num momento da carreira em que parece que só lhe importam os gols. Esteve mal durante todo o jogo, gesticulava com os braços porque não tinha ocasiões de gol. É um jogador fantástico, teve uma carreira fabulosa, mas já não é o que era. Se eu fosse Greenwood, Sancho ou Rashford tinha medo de chutar ao gol - disse Agbonlahor à 'Football Insider', antes de emendar:

- Não há harmonia, o Greenwood e o Rashford pioraram muito desde que o Ronaldo chegou. Estão com medo. Antes, encaravam as defesas e rematavam, agora não o fazem. Recordo que o melhor jogo do Manchester United esta temporada foi em Stamford Bridge, com o Chelsea, quando o Ronaldo começou no banco. Jogaram Greenwood, Sancho e Rashford soltos no ataque e com grande qualidade - concluiu.