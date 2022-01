Diego Souza - Divulgação

Publicado 01/01/2022 16:25

Rio - Nesta semana, o Grêmio anunciou a ''recontratação'' do atacante Diego Souza. O jogador tinha contrato até o fim de 2021 e foi liberado pelo clube para definir seu futuro. Sem opções no mercado, a diretoria optou pela renovação com o seu camisa 29.

O jogador celebrou a renovação de contrato em suas redes sociais, publicando um vídeo com seus momentos no Imortal. Na legenda, o atleta escreveu: "Seguidos juntos em 2022! Que seja um ano de vitórias e conquistas. Vamos, Tricolor!"

Diego Souza anotou 24 gols na temporada de 2021 e ofereceu outras seis assistências em 51 partidas. Vasco e Sport tentaram a sua contratação, mas o atleta optou por ficar em Porto Alegre.