Yony González está livre no mercadoLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 01/01/2022 16:55

Rio - O Ceará dispensou 12 jogadores para aliviar a situação financeira e permitir o contrato com os novos cinco reforços para esta temporada. Entre os atletas, o atacante Yony González, de 27 anos, ex-Fluminense, não teve o contrato renovado e ficou livre no mercado. A informação é do portal "GE".

Em 2019, com a camisa do Fluminense, o atacante colombiano disputou 35 partidas e marcou 14 gols. Na época, o jogador foi um dos destaques da equipe sob o comando do treinador Fernando Diniz e, posteriormente, de Marcão, na reta final da temporada.

Airton: Fim de contrato. Volta para o Cruzeiro.

Jorginho: Fim de contrato. Volta para o Athletico-PR.

Rick: Vendido para o Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Time europeu ainda tem cláusulas contratuais a cumprir antes da liberação total do atleta.

Cristiano: Emprestado ao São José-RS.

Pedro Naressi: Está no elenco. Será emprestado ao Sport.

Allan Uchôa: Emprestado ao CRB.

Hélio Borges: Fim de contrato.

Alessandro: Emprestado ao Botafogo-PB.

Fabinho: Fim de contrato. Não renovou.

Klaus: Fim de contrato. Não renovou.

Yony Gonzalez: Fim de contrato. Não renovou.

Alyson: Fim de contrato. Não renovou.