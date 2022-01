Paulinho, ex-jogador do Flamengo. - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Paulinho, ex-jogador do Flamengo.Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/01/2022 13:30

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Paulinho, vencedor da Copa do Brasil, em 2013, acionou o Rubro-negro na Justiça devido ao não pagamento de pensão alimentícia à sua ex-mulher, que deveria ser repassada para cuidar da filha. A informação é do portal "UOL Esportes".

O jogador afirmou que o Flamengo era obrigado, por meio de uma decisão judicial, a repassar 15% do salário, para a sua filha, mesmo após ser emprestado para atuar pelo Vitória, em 2017. Paulinho cobra R$ 32 mil do Flamengo, uma parte do salário de R$ 160 mil, que recebia quando atuava pelo Rubro-negro, de acordo com os dados do processo. Na ocasião, R$ 24 mil eram repassados à mulher.

Além disso, o atleta revelou que o Rubro-negro parou de repassar o valor após o término do contrato. Por este motivo, a mãe da criança acionou o jogador na Justiça, exigindo o pagamento. Ao lado de Paulinho, os advogados defendem que, como empregador, o Rubro-negro foi o único responsável pelo repasse da quantia à pensão alimentícia.

No entanto, o clube contestou todos os documentos anexados após ser intimado pela defesa, afirmando que o valor foi pago ao atleta, e acusando o mesmo de má-fé.