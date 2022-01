Messi e mais três jogadores do PSG testam positivo para covid-19 - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 02/01/2022 12:30

Rio - O meia-atacante Messi e outros três atletas do Paris Saint German testaram positivo para a covid-19, neste domingo, em comunicado oficial do clube francês. De acordo com o PSG, os jogadores entraram em isolamento e só retornam ao treinamento após deixarem de transmitir o vírus.

"Os quatro jogadores diagnosticados com covid-19 são Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Eles estão em isolamento e vão passar pelo protocolo médico apropriado", diz o PSG em nota oficial.

Por este motivo, os quatro atletas desfalcam a equipe francesa, nesta segunda-feira (3), contra o Vannes, às 17h10, pela Copa da França. Além desse duelo, é provável que desfalquem também contra o Lyon, no domingo (9), pelo Campeonato Francês.

Além disso, o PSG fez uma atualização médica sobre a situação do atacante Neymar, que se recupera de uma lesão e só deve se reapresentar no próximo domingo (9). Por outro lado, o jogador, mesmo de muletas, curte as férias em sua mansão, em Mangaratiba-RJ.

"Neymar continuará seu tratamento no Brasil com membros da equipe médica e de performance do PSG. O retorno aos treinos é esperado em cerca de três semanas", diz o comunicado oficial do Paris Saint German.