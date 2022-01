Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/Cruzeiro

Ronaldo FenômenoFoto: Divulgação/Cruzeiro

Publicado 02/01/2022 14:30

Rio - O Cruzeiro anunciou, na manhã deste domingo, que seu novo dono, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, foi diagnosticado com a Covid-19. Segundo informações do clube, o ex-Real Madrid e Barcelona está bem e com sintomas leve. Contudo, ele está impossibilitado de ir para Belo Horizonte nas festas comemorativas pelo aniversário do clube.



- Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social. O fato impede sua participação na live deste 2 de janeiro, importante data de celebração de aniversário do clube por toda nação cruzeirense. O Fenômeno sente muito por não poder participar das atividades previstas para os próximos dias - informou o clube, via rede social.



As últimas semanas de Ronaldo foram de muito trabalho. Afinal, o bicampeão mundial pela Seleção segue planejando o futuro do Cruzeiro para 2022. Mesmo sem o novo representante do clube mineiro, as celebrações pelo aniversário do Cruzeiro seguirão o cronograma.



Ronaldo teve uma passagem pelo Cruzeiro no início de sua carreira. O jogador chegou em 1993, após se transferir do São Cristóvão (RJ) com apenas 16 anos. Ele marcou 12 gols em 14 partidas e chamou a atenção pela equipe celeste no Brasileiro daquele ano.



No ano seguinte, Ronaldo se tornou artilheiro do Campeonato Mineiro ao anotar 22 gols e logo depois foi negociado para o PSV, da Holanda. Logo depois de deixar o Cruzeiro, Ronaldo esteve presente na delegação da Seleção tetracampeã, na Copa dos EUA.