Jorge Jesus AFP

Publicado 02/01/2022 16:30

Rio - O treinador Jorge Jesus, atualmente sem clube, não deve aceitar a proposta para assumir o Atlético-MG nesta temporada. De acordo com o jornal "Record", o técnico português teria se afastado da negociação nos últimos dias por não ter mais interesse em comandar o clube mineiro.

Ainda de acordo com o portal português, o Atlético-MG não deve desistir e que pretende ainda apresentar outra proposta mais "ambiciosa" para a nova temporada de 2022. Anteriormente, os representantes de Jorge Jesus afirmaram que o retorno do treinador seria só para comandar o Flamengo ou a seleção brasileira.

No entanto, após o anúncio de Paulo Sousa no comando do Flamengo, e com a vaga garantida de Tite, pelo menos até o fim da Copa do Mundo, no Catar, em novembro, o treinador português deve receber outras propostas.