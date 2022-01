Messi e o DJ Palacio - Reprodução

Publicado 03/01/2022 10:11

Argentina - Um DJ argentino tem sofrido com críticas e ameaças na internet, desde a manhã deste domingo, após ser revelado que Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, foi diagnosticado com Covid-19. Fernando Palacio foi culpado, mesmo sem provas, por torcedores pelo desfalque do craque e desabafou.



"Me mandaram um monte de mensagens, virei trending topic no Twitter porque Messi testou positivo para Covid-19. Dizem que eu o contagiei, chegaram a me chamar de assassino, um monte de mensagens raivosas", escreveu ele em rede social. O DJ é conhecido na Argentina e em outros países da América Latina.

Palacio estava, inclusive, na festa do título argentino da Copa América. Ele esteve, na última semana, na festa de fim de ano do atacante do PSG, realizado em seu país natal. Palacio chegou a fazer mais de um teste de Covid-19 para comprovar que não teve nada a ver com a contaminação.

Messi está isolado em sua casa, perto da cidade de Rosario, na Argentina. Ele só poderá retornar ao continente europeu quando seu teste voltar a dar o resultado negativo. Messi será desfalque da partida contra o Vannes, nesta segunda-feira, na Copa da França.