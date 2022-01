Big Brother - Reprodução

Big BrotherReprodução

Publicado 03/01/2022 10:55

Jardel atuou pelo Vasco em 1993 e 1994 Reprodução Rio - Ídolo do Grêmio e revelado pelo Vasco, o ex-atacante Mario Jardel decidiu se aventurar no mundo dos realitys. Ele foi confirmado como um dos participantes do Big Brother de famosos de Portugal, país onde fez sucesso defendendo o Porto. O programa teve início no último domingo.

"Dentro da casa eu tenho que passar o momento que eu estou, estou tranquilo da responsabilidade de estar sendo filmado. Sou um vencedor, eu estou bem, eu quero entrar", disse o brasileiro ao entrar na casa.

Além de Jardel, o “BBP” (Big Brother Portugal) conta com outro participante famoso no mundo do futebol. Trata-se de Bruno de Carvalho, que foi presidente do Sporting entre 2013 e 2018.