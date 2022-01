Lewandowski é o grande destaque do Bayern de Munique - AFP

Publicado 03/01/2022 13:46

Se perdeu a disputa para Lionel Messi na votação do Bola de Ouro, da 'France Football', Robert Lewandowski levou a melhor na premiação da tradicional revista alemã 'Kicker'. O polonês do Bayern de Munique foi eleito o melhor jogador de 2021 ao receber 43,2% dos votos, superando Salah, do Liverpool, que ficou em segundo e o craque argentino do PSG, em terceiro.

Além de Lewandowski, o técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, também foi premiado, superando o compatriota Thomas Tuchel, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, e Pep Guardiola, do Manchester City.



A revista também elegeu a maior decepção de 2021 no mundo do futebol: Kimmich, do Bayern de Munique. O alemão foi contra a vacinação contra a Covid-19 e acabou afastado do clube após testar positivo para doença, sem receber pelos dias em que não treinou. Além disso, ele teve problemas pulmonares relacionados e, somente após isso, admitiu o erro e se vacinou.