Ricardo Goulart entra na mira do SantosFoto: Divulgação/AFP

Publicado 03/01/2022 14:26

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart, atualmente sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, entrou na mira do Santos, nesta segunda-feira, para iniciar a nova temporada. A diretoria santista acredita que o atleta eleve o patamar da equipe de Fábio Carille. A informação é do portal "GE".

Anteriormente, o jogador de 30 anos estava em negociação avançada com o Fluminense, mas decidiu pausar as conversas para avaliar outras opções no mercado, de acordo com o presidente tricolor, Mário Bittencourt. Por este motivo, o Tricolor passou a negociar com o meio-campista Nathan, do Atlético-MG, por empréstimo de uma temporada.

Em 2019, Ricardo Goulart foi contratado pelo Palmeiras como o principal reforço da equipe na temporada. No entanto, com a camisa do clube paulista, o meia-atacante disputou apenas 12 partidas e marcou quatro gols antes de sofrer uma grave lesão no joelho direito e precisar passar por uma cirurgia. Na ocasião, o Guangzhou Evergrande optou por pedir o retorno do atleta, apesar de ter sido estabelecido dois meses para a recuperação do jogador.