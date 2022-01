Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 03/01/2022 14:48

Varsóvia (POL) - O nome de Andrea Pirlo é cotado para assumir a Polônia após a saída de Paulo Sousa para o Flamengo, segundo o jornalista Piotr Komiski, da "Sports Facts". Caso aceite a oferta, o italiano terá como principal objetivo classificar a equipe liderada por Robert Lewandowski para a Copa do Mundo.

O comandante vê com bons olhos a ida para a seleção polonesa uma vez que nenhum clube com um projeto sólido o procurou desde a sua saída da Juventus no último verão europeu. O treinador vê a oportunidade como uma chance de ganhar mais experiência após uma temporada ruim com a Velha Senhora.

A Polônia está na Chave B da repescagem da Europa para o Mundial do Qatar. A equipe irá enfrentar a Rússia, em jogo único, pela semifinal do mini-torneio. Caso avance de fase, a seleção alvirrubra irá encarar a Suécia ou a República Tcheca.



Nas Eliminatórias, a seleção polonesa ocupou a vice-liderança do I, enquanto a Inglaterra ficou com o 1º lugar. Os primeiros jogos da repescagem serão disputados no próximo dia 24 de março, enquanto os classificados serão definidos no próximo dia 29 de março.