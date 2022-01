Thiago Silva renovou com Chelsea por mais uma temporada - AFP

Thiago Silva renovou com Chelsea por mais uma temporadaAFP

Publicado 03/01/2022 17:16

O que já era esperado aconteceu e o Chelsea anunciou a renovação de contrato com Thiago Silva até junho de 2023, frustrando de vez o sonho da torcida de Fluminense de contar com o ídolo no segundo semestre deste ano. O zagueiro de 37 anos vem sendo um dos destaques do clube inglês e preferiu permanecer na Europa para ter mais chances de disputar a Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022.

"Jogar aqui com o Chelsea é um verdadeiro prazer. Nunca pensei que jogaria três anos aqui neste grande clube, por isso estou muito feliz por ficar mais uma temporada. É incrível ter essa relação com os torcedores e não só isso, mas também os jogadores, a equipe e todo o clube. Vou dar tudo para continuar jogando neste nível na liga mais importante do mundo", afirmou o zagueiro no comunicado sobre a renovação.



Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020 e já disputou 56 partidas, com quatro gols e o título da Liga dos Campeões 2020/21. Essa é a segunda renovação de contrato com o clube inglês. O zagueiro nunca escondeu o desejo de retornar ao Fluminense para encerrar a carreira e a torcida terá de esperar até 2023, pelo menos.