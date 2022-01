Ex-alvo do Fluminense, Patrick, do Internacional, pode reforçar o São Paulo - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Ex-alvo do Fluminense, Patrick, do Internacional, pode reforçar o São PauloFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 03/01/2022 16:44

Rio - O volante Patrick, do Internacional, pode reforçar o São Paulo nesta temporada. Por outro lado, a negociação é complexa e tem chance de envolver troca de jogadores para concluir o processo. A informação é do jornalista Jorge Nicola, do portal "Yahoo".

A negociação seria por empréstimo de um ano com direitos econômicos fixados no contrato. Neste caso, o volante Patrick poderia ser envolvido em uma troca com o meia Liziero, do São Paulo. Anteriormente, o clube paulista tentou negociar no mesmo molde com o centroavante Pablo. No entanto, o Internacional acertou com o atacante Wesley Moraes, do Aston Villa.

Recentemente, o volante Patrick foi sondado pelo Fluminense com o aval do técnico Abel Braga. O treinador comandou o jogador também no Internacional, em 2020, quando participaram da campanha do vice-campeonato do Brasileiro da Série A. No entanto, a conversa não avançou e o Tricolor decidiu investir em outros atletas.