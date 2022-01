2020-02-26 - Recopa Sul-Americana - FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE - Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracana. Jorge Jesus. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Rio - O técnico Jorge Jesus, atualmente sem clube, desde que deixou o Benfica, de Portugal, foi oferecido pelo empresário Giuliano Bertolucci ao Corinthians. No entanto, o clube paulista o rejeitou e afirmou que o treinador Sylvinho irá permanecer no comando do Alvinegro. A informação é do jornal "Metrópoles".

Ainda de acordo com o jornal, o Corinthians foi o primeiro clube procurado pelo agente de Jorge Jesus após o treinador português permitir que o profissional procurasse por um novo destino no Brasil, com exceção do Flamengo, que anunciou recentemente a chegada de Paulo Sousa.

Por outro lado, de acordo com o portal "GE", o Atlético-MG ainda pretende contar com o treinador português para esta temporada. A tendência é de que haja uma reunião nesta segunda-feira para retomar as negociações, mas carece de confirmação. No entanto, o clube mineiro segue sem pressa e tenta resolver outras pendências de mercado com sondagens e propostas para os jogadores.