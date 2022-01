Roger Guedes, atacante do Corinthians - Reprodução

Publicado 03/01/2022 17:26

São Paulo - Atacante do Corinthians, Róger Guedes teve a sua residência, no bairro de Alphaville, que fica entre os municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, assaltada enquanto passa férias nos Estados Unidos.

O jogador comunicou o ocorrido nesta segunda-feira (3) através das suas redes sociais, e disse que os assaltantes roubaram até mesmo as camisas do Timão que o atleta guardava em casa. Além disso, Róger disse que os criminosos levaram outros pertences da família, como joias e bolsas.

"Essa madrugada um bando de fd* assaltaram a minha casa. A essa altura já sabem que me roubaram, porque levaram até as minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas", escreveu Guedes.

Róger Guedes deve retornar ao Brasil nesta semana, já que o Timão volta a trabalhar, iniciando a sua pré-temporada, na próxima segunda-feira (10).