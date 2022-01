Dorival Júnior - Saiu do Athlético-PR em Agosto de 2020 - Luciano Belford/Agencia O DIa

Dorival Júnior - Saiu do Athlético-PR em Agosto de 2020Luciano Belford/Agencia O DIa

Publicado 03/01/2022 20:01

Rio - O técnico Dorival Júnior tem encontro marcado com o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, para iniciar uma negociação e comandar o Esmeraldino após o retorno à elite do futebol brasileiro nesta temporada. O treinador está sem clube desde agosto de 2020, quando comandou o Athletico-PR. A informação é do jornalista Ricardo Martins, do portal "TNT Sports".

O mandatário do Goiás está fora do Brasil e anunciou que, quando desembarcar, providenciará o encontro com o treinador. Com passagens por grandes clubes do Brasil, como o Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Santos, entre outros.

Por outro lado, Dorival Júnior não conseguiu render em sua última passagem no comando do Athletico-PR. Na ocasião, o técnico obteve uma sequência de derrotas, mesmo não estando presente quando testou positivo para Covid-19. O Goiás estreia no dia 26 de janeiro, contra o Grêmio Anápolis, pelo Campeonato Goiano.