'Amigos do Romário' e 'Amigos do Ricardo Rocha' se enfrentam em partida beneficente - Foto: Divulgação

'Amigos do Romário' e 'Amigos do Ricardo Rocha' se enfrentam em partida beneficenteFoto: Divulgação

Publicado 03/01/2022 19:46 | Atualizado 03/01/2022 19:47

Rio - Enquanto os times país a fora começam a pré-temporada de 2022, um jogo mais que especial marca a abertura do calendário do futebol brasileiro já nesta primeira semana de janeiro. O Encontro de Titãs do Tetra Solidário vai colocar frente a frente Romário e Ricardo Rocha, o Baixinho contra o Xerife, uma dupla de respeito que ajudou a trazer o tetracampeonato para o Brasil em 1994.

A partida, idealizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, acontecerá no próximo sábado (8/1), às 9h, no estádio do Caio Martins, em Niterói, e vai arrecadar alimentos, como por exemplo, 2kg de alimento não perecível, para doação como forma de ingresso para quem quiser assistir a partida.



Herói do Tetra, Romário fez 5 dos 11 gols da Seleção Brasileira na Copa de 94. Embora não tenha marcado na final, contra a Itália, foi o gol do Baixinho de cabeça que garantiu a vitória sobre a Suécia, na semifinal.



Já Ricardo Rocha disputou apenas a estreia da Seleção na Copa, contra a Rússia. O zagueiro teve uma lesão muscular e não conseguiu voltar ao campo até o fim da competição. Ele pediu para seguir com o grupo na concentração, não foi cortado e teve papel fundamental na conquista fora de campo.