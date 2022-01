Paulo Pezzolano é o novo treinador do Cruzeiro - Foto: Cláudio Cruz/AFP

Publicado 03/01/2022 21:20 | Atualizado 03/01/2022 21:20

Rio - O Cruzeiro anunciou o novo treinador da equipe mineira para esta temporada, nesta segunda-feira. O técnico uruguaio Paulo Pezzolano era o nome preferido da gestão comandada por Ronaldo Fenômeno. Além disso, o profissional é um velho conhecido do diretor de futebol, Paulo André.

"O Cruzeiro anuncia Paulo Pezzolano como seu novo treinador! O disputado profissional uruguaio chega ao clube juntamente com o auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini", destacou o perfil oficial do Cruzeiro.

O perfil do novo treinador foi bastante pesquisado pela nova diretoria do Cruzeiro, por ser jovem e com experiência no mercado. Quando era jogador, Paulo Pezzolano foi companheiro de Paulo André, diretor de futebol do clube mineiro, no Athletico-PR. O dirigente, inclusive, tentou providenciar o retorno do técnico uruguaio ao Furacão, desta vez, para comandar a equipe paranaense, mas a negociação não avançou.