Jorge Jesus está na mira do Atlético-MG - Cátia Luís / Benfica

Publicado 03/01/2022 21:41

Rio - O técnico Jorge Jesus, atualmente sem clube, foi aconselhado pelo seu staff a não comandar outro clube no Brasil. A passagem pelo Flamengo é considerada muito recente para que ele retorne ao território brasileiro e assuma outra equipe. A informação é do portal "GE".

No entanto, ainda de acordo com o portal, a diretoria do Atlético-MG deve se reunir com Jorge Jesus até quarta-feira, apesar de enxergarem a reunião com diferentes pontos de perspectivas. O otimismo da cúpula mineira acredita que as conversas possam evoluir com o treinador português.

Para o staff de Jorge Jesus, o encontro acontecerá "por uma questão de cortesia e educação". A trajetória recente do treinador no Flamengo é tratada como principal motivo para o técnico não assumir outro clube brasileiro neste momento.