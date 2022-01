Maracanã só voltará a receber jogos em março de 2022 - Riotur

Publicado 04/01/2022 12:29

Depois quase um mês desde o início da reforma, o gramado do Maracanã já começa a ganhar uma nova cara. Em postagem nas redes sociais, a gestão do estádio divulgou uma foto da grama crescendo e voltando a ficar verde, 14 dias após o plantio.

Completo hoje 14 dias do plantio do meu novo gramado! Tô ficando bonito ou não tô? pic.twitter.com/L7CQMCGL5Y — Maracanã (@maracana) January 3, 2022

Muito diferente do que se viu nas imagens de uma semana após o início da reforma, em 6 de dezembro. Todo o gramado antigo foi retirado e, pelas imagens de TV na época, só se via areia no local.

Reforma do gramado do Maracanã começou após o fim da temporada 2021 Reprodução/TV Globo

O processo seguinte foi a implantação do gramado híbrido, com 90% de grama natural, plantada no terreno e reforçada com 10% com fibras sintéticas. Segundo a gestão do Maracanã, a grama é "100% natural do tipo bermuda celebration, reforçada por fibras de polietileno, que são injetadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo. A tecnologia desse sistema faz uma 'costura' entre os fios sintéticos e a grama natural, por meio de um equipamento especial".



A obra está previstas para durar até 90 dias e a expectativa é que o estádio volte a ser usado apenas nas semifinais do Campeonato Carioca. Entretanto, o Fluminense tenta o retorno antes, para que possa jogar a terceira fase da pré-Libertadores no estádio, caso passe pelo Millionários-COL, em São Januário.



O valor estimado para a obra é de R$ 4 milhões e nem Flamengo nem Fluminense arcarão com nada.