Djokovic gerou polêmica sobre a vacinação contra a Covid-19 - AFP

Publicado 04/01/2022 12:38

Número 1 do mundo e maior campeão do Australian Open, Novak Djokovic vai disputar o Aberto da Austrália que começa no próximo dia 17. Depois de uma queda de braço com o governo australiano ele conseguiu uma isenção médica mesmo sem estar vacinado.



O próprio tenista anunciou em suas redes sociais que está indo para Melbourne. Djokovic havia tido liberação negada dias antes pelas autoridades locais, mas a negociação teve ajuda da federação australiana.

Nole irá tentar seu 10º título no torneio e o 21º de Grand Slam para se tornar o maior da história.



"Hoje estou indo com uma exceção médica. Vamos 2022", exclamou o sérvio em suas redes sociais, de malas prontas para jogar o torneio.