Ex-jogador do Vasco, Guilherme Parede deve ser anunciado como novo reforço do JuventudeFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/01/2022 14:38 | Atualizado 04/01/2022 14:44

Rio - O Juventude encaminhou contrato por empréstimo com o atacante Guilherme Parede, ex-jogador do Vasco. O atleta já está em Caxias do Sul e pode ser anunciado em breve pelo clube gaúcho para esta temporada. A informação é do portal "GE".

O atacante estava no Talleres, da Argentina, onde disputou 23 partidas, marcou cinco gols e seis assistências. Com a camisa do Cruz-Maltino, o jogador disputou 13 jogos, não marcou gols e nem assistências. Atualmente sem clube, o atleta chega ao Juventude sem custos.

A última partida do atacante foi no dia 22 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Emelec, na Copa Sul-Americana. Além desses clubes, o jogador passou por Coritiba e Internacional, onde disputou 29 jogos, marcou três gols e duas assistências pelo clube gaúcho.