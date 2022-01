Osvaldo se despede do Fortaleza e lamenta: 'Não esperava' - Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Osvaldo se despede do Fortaleza e lamenta: 'Não esperava'Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Publicado 04/01/2022 19:54

Rio - O atacante Osvaldo se despediu do Fortaleza nesta terça-feira e lamentou a decisão da diretoria do Leão do Pici. Ídolo da torcida e tendo feito a terceira passagem pelo clube que o revelou, jogador de 34 anos não teve o contrato renovado para a temporada de 2022.

"Nação tricolor, infelizmente e de uma maneira que eu não esperava, estou aqui para anunciar que não irei continuar no @fortalezaec Saio de cabeça erguida e orgulhoso de ter participado de toda reconstrução do clube, tendo dedicado grande parte de minha história como atleta de futebol a essa instituição onde iniciei profissionalmente. Fica a minha gratidão eterna ao clube. Sigo em frente certo de que ainda terei muitas alegrias onde quer que eu esteja em 2022. Um abraço especial a todos os torcedores. Vocês sempre estarão no meu coração", lamenta o atacante Osvaldo no Instagram.

Com passagens pelo Fluminense, São Paulo, entre outros clubes, o veterano foi revelado pelo Fortaleza e encerrou a sua terceira passagem pelo clube nordestino. Ao todo, foram 190 partidas disputadas, com 27 gols marcados. Além disso, conquistou quatro vezes o Campeonato Cearense, um título da Série B do Brasileirão e uma vez na Copa do Nordeste.