Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Troyes at the Parc des Princes stadium in Paris on November 29, 2017. / AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON Caption - afp

Publicado 04/01/2022 21:27

Rio - O comentarista Souza, do programa "Os Donos da Bola", da Band, saiu em defesa do atacante Neymar, nesta terça-feira. Na ocasião, o atacante do PSG foi criticado pelo Jérôme Rothen, ex-jogador do clube francês, em entrevista à "RMC Sports".

"Está ficando velho, está sempre ganhando peso, não tem o modo de vida adequado. A imagem do PSG sofre com isso. (…) Através das postagens dele nas redes sociais, como pôquer, festas", afirmou o ex-jogador Jérôme Rothen.

Em defesa do atacante Neymar, Souza, que também é ex-jogador, relembrou que atuou ao lado de Jérôme no PSG, em 2008, e afirmou que o ex-atleta era "morto com farofa".

A passagem do ex-jogador Souza pelo PSG foi curta, onde disputou apenas 18 partidas com a camisa do clube parisiense, em 2008. Por outro lado, no Brasil, se destacou pelo São Paulo e conquistou diversos títulos, como por exemplo, Campeonato Paulista, Libertadores e Mundial em 2005 e do bicampeonato do Brasileirão da Série A em 2006 e 2007.