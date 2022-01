Ricardo Gomes é anunciado como novo diretor executivo do Athletico-PR - Foto: Fabio Wosniak/athletico.com.br

Publicado 04/01/2022 21:52 | Atualizado 04/01/2022 21:58

Rio - O Athletico-PR anunciou nesta terça-feira a contratação de Ricardo Gomes como o novo diretor executivo de futebol do clube paranaense. O ex-técnico do Vasco, por pouco não assumiu o mesmo cargo no Cruz-Maltino. Por outro lado, as conversas não avançaram e o dirigente definiu o novo destino.

"Chego com muito entusiasmo para realizar este trabalho aqui no Athletico Paranaense. O futebol hoje em dia tem outra dimensão. Mudou-se a estrutura, a forma como você dirige um clube de futebol. Chegamos a um outro nível de exigência. E vejo o Athletico muito bem colocado nesse processo. A ideia é continuar o bom trabalho que vem sendo realizado aqui no clube. Colaborar para que consigamos marcas ainda maiores", disse Ricardo Gomes ao site oficial do Furacão.

Ricardo Gomes encerrou a carreira de jogador com 30 títulos no currículo, incluindo campeonatos brasileiros, francês, português e uma Copa América com a seleção brasileira. Após assumir como treinador, à beira do campo, conquistou uma Copa do Brasil, Copa da França e Copa do Nordeste.