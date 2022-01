Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Publicado 05/01/2022 10:23

Inglaterra - Benjamin Mendy, lateral-esquerdo do Manchester City acusado de sete casos de estupro e de um abuso sexual, foi transferido para uma prisão de segurança máxima no último dia 23 de dezembro, segundo o "The Sun". A transferência ocorreu um dia após o conhecimento da 7ª acusação contra o atleta.



Além do ala canhoto dos Sky Blues, Louis Saha Matturie, tratado como cúmplice de Mendy e acusado por seis casos de estupro e um abuso sexual, também teve que ser transferido para a prisão de segurança máxima localizada em Manchester.

"Mendy e Matturie foram transferidos, pois seus casos são muito conhecidos. Isso pode levar a problemas de segurança e gestão dos prisioneiros e considerou-se que as condições da Categoria A seriam mais bem equipadas para lidar com quaisquer problemas potenciais", disse uma fonte ao "The Sun".

A previsão é de que a dupla seja julgada no próximo dia 24 de janeiro, mas o juiz Patrick Thompson acredita que o evento deverá ser prorrogado. O advogado de Benjamin Mendy alega que seu cliente é inocente e nega todas as acusações.

Em setembro de 2020, o lateral-esquerdo foi preso por conta das acusações de estupro e o Manchester City informou que o atleta estaria suspenso pelo clube enquanto tivesse pendências a serem resolvidas com a justiça.