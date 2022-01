Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 05/01/2022 11:50

Rio - Ex-técnico do Vasco, Lisca falou sobre a polêmica de que teria recusado o Botafogo para assumir o Cruzmaltino no ano passado. Em entrevista ao “Canal do Duda Garbi”, o treinador gaúcho disse que sempre quis assumir o Glorioso e que não recusou a oferta após o surgimento do interesse do Vasco.

"Não foi o que aconteceu. As pessoas acham que deixei de ir para o Botafogo para ir para o Vasco. Conversei com um monte de time, não estava com intenção de trabalhar. Sempre quis ir para Botafogo ou Bahia. Quando o Vasco veio, eu já tinha encerrado (conversa) com o Botafogo. Aí o gerente (Alexandre Pássaro) veio aqui, pegou avião, me apresentou o projeto. Acreditei e não funcionou. Não teve isso de não quis ir para um e fui para o outro", disse Lisca.

No Vasco, Lisca não conseguiu ter sucesso. O treinador deixou o clubes após apenas 12 jogos, com sete derrotas, quatro vitórias e um empate.