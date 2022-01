Alisson é um dos infectados com a Covid-19 no Liverpool - Divulgação/Liverpool

Publicado 05/01/2022 11:39

O surto de Covid-19 nos clubes da Inglaterra continua causando problemas e desta vez foi necessário adiar uma partida. Um dia depois de ter pedido o adiamento do duelo desta quinta-feira contra o Arsenal, em Londres, pela rodada de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool teve sucesso nesta quarta com a aprovação da Liga de Futebol Inglesa (EFL, na sigla em inglês), que organiza a competição.

Assim, com uma inversão de mando de campo, a partida de ida da semifinal vai ser realizada no próximo dia 13, no estádio Anfield Road, em Liverpool, e o confronto de volta ficou para o dia 20, no Emirates Stadium, em Londres. Chelsea e Tottenham disputam a outra vaga na decisão.



O Liverpool solicitou o adiamento da partida diante do crescente número de casos positivos de Covid-19 no elenco e também entre funcionários do clube. O mais recente foi do auxiliar técnico Pepijn Lijnders, que comandaria a equipe contra o Arsenal, no lugar do treinador alemão Jürgen Klopp, também infectado desde a semana passada.



"O surto deixou o Liverpool sem o número suficiente de jogadores e funcionários para participar do jogo como previsto originalmente. O clube agradece à EFL e ao Arsenal pela compreensão, assim como os torcedores dos dois times", declarou o clube de Liverpool, nesta quarta-feira, em uma nota oficial, que teve que fechar o seu centro de treinamento após consulta às autoridades de saúde pública.



Os três jogadores do Liverpool com Covid-19 são os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, além do zagueiro camaronês Joel Matip Há outros desfalques, por motivos diversos: Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita disputam a Copa Africana de Nações com suas respectivas seleções; Thiago Alcântara, Takumi Minamino, Divock Origi, Nat Phillips e Harvey Elliot estão machucados ou recuperando a forma após leões; e Andy Robertson está suspenso.



Os novos surtos de Covid-19, especialmente em praticamente toda a Europa, preocupam o calendário do futebol mundial, já que neste ano a Copa do Mundo do Catar acontece em novembro, mexendo nas datas das principais ligas espalhadas pelo planeta.