Publicado 05/01/2022 13:01

Rio - Vampeta revelou detalhes sobre a relação do grupo que conquistou a Copa do Mundo de 2002. Em entrevista ao "Desempedidos", o ex-jogador contou sobre a existência de um grupo de WhastApp com os pentacampeões e que Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rogério Ceni não fazem parte.

"A gente se dá bem com o pessoal de 2002. Tem o grupo, né? Grupo do Whatsapp. Mas tem dois estrelas que não participam. Eu entrego logo: Ronaldo Fenômeno, mas ele jogava mais do que nós, e o Ronaldinho Gaúcho. Ah, tem o Rogério Ceni também. Aí, Rogério, por isso que não vai dar certo. Volta para o grupo. Dos 23, só esses três", disse Vampeta.

"O Ronaldo foi três vezes melhor do mundo, o Ronaldinho duas. O outro é o 'mito', né. Então, eles jogaram sozinhos e ganharam tudo sozinhos. Eu vejo no grupo o Luizão mandando 'bom dia' todo dia. O Edmílson entra, Roberto Carlos entra, Kaká entra, Belletti entra, Cafu entra todo dia, que é o capitão. Ele é diferenciado mesmo. Edmílson que montou o grupo", completou.