Vinicius Jr é um dos destaques do Real MadridFoto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Publicado 05/01/2022 15:23

Em alta nesta temporada pelo Real Madrid, Vinicius Jr tornou-se o jogador mais valioso do mundo, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES). O tradicional levantamento leva em conta as cinco principais - e mais ricas - ligas do futebol (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Avaliado em 166 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão), Vinicius Jr supera o badalado Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que caiu para terceiro (142 milhões de euros) e também o destaque do Manchester City e segundo colocado, Phil Foden (153 milhões de euros).



O valor divulgado é uma estimativa baseada no estudo do Observatório do Futebol, que utiliza algoritmos específicos e não leva em consideração os contratos e cláusulas entre jogadores e clubes.