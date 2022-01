Lateral Egídio é anunciado no Coritiba - Foto: Divulgação/Coritiba

Lateral Egídio é anunciado no CoritibaFoto: Divulgação/Coritiba

Publicado 05/01/2022 14:29

Rio - O lateral-esquerdo Egídio, de 35 anos, assinou contrato por uma temporada com o Coritiba. O jogador estava no Fluminense desde o início de 2020, mas perdeu espaço na equipe tricolor. O veterano parabenizou o clube paranaense pelo acesso à elite do futebol brasileiro e afirmou que irá "se doar ao máximo".

"Minha história já é longa no futebol. Graças a Deus consegui colocar meu nome em quase todos os clubes do futebol brasileiro. Aqui espero não ser diferente. O dia de hoje, que passei aqui visitando CT e conhecendo o clube no geral, senti uma energia contagiosa! Eu me senti em casa, acolhido por todos", disse o lateral-esquerdo Egídio ao site oficial do clube.

"Vou seguir o esquema que o treinador me colocar. É se doar o máximo dentro de campo e buscar sempre o resultado positivo. Dou meus parabéns ao Coritiba pelo acesso à Série A e agora está fortalecendo o time para a temporada", concluiu.

O currículo do jogador é rodeado por diversos clubes, incluindo Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, entre outros. Além disso, conquistou três títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.